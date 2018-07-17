Молчанов и Зеленай выбили 4-х сеянных на парном турнире в Умаге.

Денис Молчанов и Игорь Зеленай становятся четвертьфиналистами парного турнира категории АТР-250 в хорватском Умаге. В матче стартового круга украино-словацкий дуэт в двух партиях переиграл 4-ю пару соревнований французов Жонатана Эйзерика и Хьюго Ниса. На победу в матче Денису и Игорю понадобился 1 час и 25 минут игрового времени.
Денис Молчанов/Игорь Зеленай - (4) Хьюго Нис/Жонатан Эйзерик - 7:6(5), 6:4
В четвертьфинале турнира в Умаге Денис Молчанов и Игорь Зеленай сыграют с чешским дуэтом Роман Ебавы/Иржи Веселы.
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