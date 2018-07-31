Энди Маррей добивается сложнейшей победы на старте турнира в Вашингтоне.

Энди Маррей - Маккензи Макдональд - 3:6, 6:4, 7:5
Энди Маррей, вроде бы, неплохо начал матч и достаточно быстро сумел вырваться вперед с брейком, но подача в стартовой партии встречи у британского теннисиста работала из рук вон плохо. Маррей сначала позволил сопернику моментально отыгрался, потом Макдональд уже сам повел в счёте с геймом на приёме в активе, да и точку в первом сете американец поставил еще одним брейком.
В начале второй партии Энди снова отличился на приёме, но опять тут же проиграл собственный гейм. Повторения сценария стартовой партии не случилось - Маррей наладил подачу, достаточно уверенно брал свои геймы, а в концовке сета ещё раз оформил брейк. Сразу после него Энди спокойно подал на партию.
Третий сет складывался для британца довольно успешно. Маррей быстро вырвался вперёд с брейком и удерживал свой перевес вплоть до подачи на победу. В том гейме Энди заработал сразу 5 матч-боллов, но не реализовал их и позволил Макдональду оформить обратный брейк. Правда, тут же, американец снова упустил собственную подачу и со второй попытки Энди Маррей таки поставил точку в поединке.
Во втором раунде турнира в Вашингтоне Энди Маррей сыграет с 4-й ракеткой соревнований своим соотечественником Кайлом Эдмундом.
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