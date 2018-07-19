Вашек Поспишил обыграл Мишу Зверева в Ньюпорте.

Вашек Поспишил выбивает вторую ракетку соревнований категории АТР-250 в американском Ньюпорте уже на стадии второго круга. В борьбе за выход в 1/4 финала турнира канадский теннисист добился волевой победы над немцем Мишей Зверевым, занимающим 47-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в противостоянии Вашеку понадобилось чуть менее 1 часа и 50 минут игрового времени.
Вашек Поспишил - (2) Миша Зверев - 4:6, 6:3, 7:5
Теперь в четвертьфинале соревнований в Ньюпорте Вашек Поспишил сыграет с индусом Рамкумаром Раманатаном.
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