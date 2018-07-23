понедельник, 23 июля 2018 г.

Александра Саснович разгромила Йоханну Ларссон на старте турнира в Москве.

Александра Саснович уверенно стартует на соревнованиях категории WTA International в Москве. В первом раунде турнира белорусская теннисистка не оставила шансов представительнице Швеции Йоханне Ларссон, занимающей 77-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Александра, посеянная на соревнованиях под 5-м номером, отдала сопернице всего 4 гейма. На победу в противостоянии Саснович понадобилось даже менее часа игрового времени.


(5) Александра Саснович - Йоханна Ларссон - 6:1, 6:3

Во втором раунде турнира в Москве Александра Саснович сыграет с сильнейшей в матче между россиянкой Евгенией Родиной и одной из победительниц квалификации.

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о 14:45
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