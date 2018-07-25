среда, 25 июля 2018 г.

Лаура Зигмунд выбивает Ализе Корне уже на старте турнира в Москве.

Немецкая теннисистка Лаура Зигмунд, занимающая на данный момент достаточно скромную 217-ю строчку мирового рейтинга, уже на старте соревнований в Москве заставляет прекратить борьбу 2-ю ракетку турнира. В матче первого круга Лаура в трех партиях переиграла француженку Ализе Корне, занимающую 34-ю строчку текущей женской классификации. Корне смогла оставить за собой стартовый сет, но после него Зигмунд полностью перехватила инициативу и за 2 с четвертью часа игрового времени завершила встречу в свою пользу.


Лаура Зигмунд - (2) Ализе Корне - 4:6, 6:2, 6:3

Именно Лаура Зигмунд становится соперницей украинской теннисистки Катерины Козловой по второму кругу соревнований в Москве. Напомним, Катя на старте турнира достаточно уверенно переиграла итальянскую спортсменку Мартину Тревизан

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о 13:39
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