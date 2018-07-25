Лаура Зигмунд выбивает Ализе Корне уже на старте турнира в Москве.

Немецкая теннисистка Лаура Зигмунд, занимающая на данный момент достаточно скромную 217-ю строчку мирового рейтинга, уже на старте соревнований в Москве заставляет прекратить борьбу 2-ю ракетку турнира. В матче первого круга Лаура в трех партиях переиграла француженку Ализе Корне, занимающую 34-ю строчку текущей женской классификации. Корне смогла оставить за собой стартовый сет, но после него Зигмунд полностью перехватила инициативу и за 2 с четвертью часа игрового времени завершила встречу в свою пользу.
Лаура Зигмунд - (2) Ализе Корне - 4:6, 6:2, 6:3
Именно Лаура Зигмунд становится соперницей украинской теннисистки Катерины Козловой по второму кругу соревнований в Москве. Напомним, Катя на старте турнира достаточно уверенно переиграла итальянскую спортсменку Мартину Тревизан
.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий