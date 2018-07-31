Артем Смирнов обыгрывает 4-ю ракетку Челленджера в Сопоте.

(LL) Артем Смирнов - (4) Каспер Рууд - 6:2, 1:6, 7:5
Артем Смирнов, который на данный момент занимает совсем не примечательную 537-ю строчку мирового рейтинга, начал матч первого круга основной сетки в Сопоте неожиданно успешно. Каспер Рууд, посеянный на Челленджере в Польше под 4-м номером, являлся безоговорочным фаворитом встречи, но именно украинский теннисист сумел быстро повести с брейком, а потом и закрепить успех еще одним выигранным на приеме геймом. Вернуться в борьбу за стартовый сет норвежец уже не сумел.
Во второй партии показалось, что Рууд сумел наладить игру, и теперь уже Каспер смог повести в счете сразу с двумя геймами на приеме в активе. Смирнов одну упущенную подачу ликвидировал, но Каспер восстановил комфортный для себя перевес в счете и уверенно довел вторую партию до победы.
Но Смирнов после такого провального отрезка встречи не посыпался и уже в дебюте решающего сета снова повел с брейком. В концовке партии Артем мог ставить точку во всем поединке еще одним успехом на приеме, но на подаче соперника украинский теннисист не реализовал двойной матч-болл. За такую расточительность Смирнов чуть было не поплатился - Рууд уже при подаче украинцем на победу оформил обратный брейк, но Артем тут же снова отличился на приеме и со второй попытки подал на матч.
Во втором раунде Челленджера в Сопоте Артем Смирнов сыграет с победителем матча между аргентинским теннисистом Педро Качином и местным спортсменом Камилом Майчржаком.
В основной сетке турнира в Сопоте сыграет еще один украинский теннисист Владислав Манафов. Сегодня ему предстоит противостоять 1-й ракетке турнира Уго Дельену из Боливии.
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