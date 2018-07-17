Сергей Стаховский уступил на старте соревнований в Ньюпорте.

Джейсон Юнг - Сергей Стаховский - 6:4, 3:6, 6:3
В двух стартовых партиях все решили поздние брейки, которые поочередно оформили теннисисты. Сначала удача улыбнулась Юнгу, который и повел по сетам, но затем уже Стаховский сравнял счёт в матче. В решающей партии Сергей сумел повести с геймом на приеме в активе, но провалил середину сета. Джейсон дважды взял подачу украинца и довел матч до победы.
Во втором раунде турнира в Ньюпорте Джейсон Юнг сыграет с победителем матча между Райаном Харрисоном и Николя Маю.
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