вторник, 17 июля 2018 г.

Сергей Стаховский уступил на старте соревнований в Ньюпорте.

Сергей Стаховский не сумел преодолеть стартовый раунд соревнований категории АТР-250 в американском Ньюпорте. В матче первого круга украинский теннисист в трех партиях проиграл представителю Тайваня Джейсону Юнгу, занимающему 131-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в противостоянии Юнг потратил 1 час и 40 минут игрового времени.


Джейсон Юнг - Сергей Стаховский - 6:4, 3:6, 6:3

 В двух стартовых партиях все решили поздние брейки, которые поочередно оформили теннисисты. Сначала удача улыбнулась Юнгу, который и повел по сетам, но затем уже Стаховский сравнял счёт в матче. В решающей партии Сергей сумел повести с геймом на приеме в активе, но провалил середину сета. Джейсон дважды взял подачу украинца и довел матч до победы.

Во втором раунде турнира в Ньюпорте Джейсон Юнг сыграет с победителем матча между Райаном Харрисоном и Николя Маю.

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о 21:08
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