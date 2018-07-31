Сергей Стаховский уступил на старте Челленджера в Сеговии.

Первый номер посева не помог Сергею Стаховскому преодолеть даже стартовый раунд соревнований категории Челленджер в испанской Сеговии. В первом круге украинский теннисист на тай-брейке решающего сета уступил представителю Италии Маттео Виоле, занимающему 303-ю строчку текущего мирового рейтинга. Встреча продолжалась чуть более 2 часов игрового времени.
Маттео Виола - (1) Сергей Стаховский - 3:6, 6:2, 6:7(5)
Для Сергея Стаховского это поражение стало уже третьим подряд.
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