Валерия Страхова уверенно стартует в Дармштадте.

Украинская теннисистка Валерия Страхова с довольно уверенной победы начинает выступления на соревнованиях ITF в немецком Дармштадте, призовой фонд которых составляет 25 тысяч долларов. В матче первого круга Валерия в двух партиях переиграла представительницу Парагвая Камилу Джиангреко Кампиз, занимающую 619-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в матче Валерии понадобилось чуть более 1 часа и 45 минут игрового времени.
Валерия Страхова - Камила Джиангреко Кампиз - 6:3, 6:4
Во втором раунде турнира в Дармштадте Валерия Страхова сыграет с победительницей матча между швейцарской теннисисткой Амрой Садикович и представительницей Испании Аленой Большовой.
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