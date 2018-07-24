Фернандо Вердаско на тай-брейке решающего сета додавил Душана Лайовича в Гамбурге.

Фернандо Вердаско с боями пробивается во второй раунд соревнований категории АТР-500 в немецком Гамбурге. На старте турнира испанский теннисист посеянный под 8-м номером, лишь на тай-брейке решающего сета сломил сопротивление представителя Сербии Душана Лайовича, занимающего 63-ю строчку текущего мирового рейтинга. В третьей партии Лайович вел с брейком, но не смог удержать свой перевес в счете. А на тае случился провальный для обоих теннисистов отрезок, когда 7 розыгрышей подряд спортсмены не могли взять собственную подачу. В итоге, в этой перестрелке мини-брейками победил Вердаско, который чуть более чем за 2 часа и 20 минут игрового времени шагнул во второй раунд соревнований.
(8) Фернандо Вердаско - Душан Лайович - 6:3, 4:6, 7:6(5)
Следующим соперником Фернандо Вердаско в Гамбурге станет бразильский теннисист Тьяго Монтейро.
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