Каролин Возняцки снялась с турнира в Вашингтоне.

Датчанка Каролин Возняцки, которая должна была быть первым номером посева соревнований в Вашингтоне, приняла решение отказаться от участия в турнире. Причиной снятия Каролин с турнира стала травма ноги. Таким образом украинская теннисистка Ангелина Калинина, которая должна была стать соперницей Возняцки в стартовом раунде турнира, теперь сразится с представительницей Бельгии Исалин Бонавентюр.
Сроки возвращения Каролин Возняцки в тур на данный момент не сообщаются.
Матч Ангелина Калинина - Исалин Бонавентюр запланирован на сегодняшнюю ночь. Ориентировочное время начала встречи - 03:00 по киевскому времени.
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