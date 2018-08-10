Кевин Андерсон уверенно обыграл Григора Димитрова в четвертьфинале Мастерса в Торонто.

Кевин Андерсон становится первым полуфиналистом соревнований категории Мастерс в канадском Торонто. На стадии 1/4 финала представитель ЮАР, посеянный на турнире под 4-м номером, уверенно переиграл 5-ю ракетку соревнований болгарского теннисиста Григора Димитрова. В каждой из партий противостояния Кевин сумел по 2 раза отличиться на приёме, а вот Димитров за весь матч ни разу не добрался даже до брейк-поинтов. На победу в противостоянии Кевин Андерсон потратил даже менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
(4) Кевин Андерсон - (5) Григор Димитров - 6:2, 6:2
Теперь за выход в финал Мастерса в Торонто Кевин Андерсон поспорит с победителем матча между Стефаносом Циципасом и Александром Зверевым.
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