Виктория Азаренко разгромила Анну Блинкову и вышла в четвертьфинал турнира в Сан-Хосе.

Виктория Азаренко - (LL) Анна Блинкова - 6:1, 6:0
После достаточно натужного старта на соревнованиях в Сан-Хосе, когда в первом раунде турнира Виктории Азаренко пришлось помучиться с, вроде бы, удобной соперницей Катериной Бондаренко, перспективы белорусской теннисистки в противостоянии с Гарбинье Мугурусой выглядели весьма туманными. Но Гарбинье в Сан-Хосе решила не играть, снявшись с турнира из-за травмы правой руки. Случилось это буквально накануне запланированного матча.
Конечно, такая резка смена уровня соперницы могла пагубно сказаться на настрое Виктории, но никакой потери концентрации не случилось. Азаренко полностью доминировала на корте, не оставив Блинковой ровным счетом никаких шансов даже на то, чтобы сохранить лицо перед болельщиками. Единственным светлым пятном для Блинковой в этой встрече был обратный брейк в исполнении россиянки. Его Анна оформила уже проигрывая сразу с двумя упущенными собственными подачами - 0:4. Вернуть интригу даже на несколько минут россиянка не сумела - Азаренко моментально восстановила комфортный перевес в счете и тут же подала на победу в партии. Да, не без проблем, но Вика оставила сет за собой, отыграв 3 брейк-поинта за гейм.
Во второй партии на корте было уже банальное избиение. О чем говорить, если за весь сет Азаренко отдала оппонентке всего 6 розыгрышей. Баранка стала более чем логичным и закономерным исходом партии. Таким образом, фактически без труда, Виктория шагнула в 1/4 финала турнира в Сан-Хосе. На этой стадии ей предстоит сыграть с американской теннисисткой Дэниэль Коллинз.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий