Виктория Азаренко разгромила Дарью Гаврилову на пути в третий круг US Open - 2018.

(WC) Виктория Азаренко - Дарья Гаврилова - 6:1, 6:2
Дарья Гаврилова, естественно, провела далеко не лучший свой поединок, но при этом говорить о том, что разгром в этом матче второго круга US Open - 2018 случился лишь потому, что австралийская теннисистка провалила игру, было бы неправильно. Виктория Азаренко действительно отыграла на высочайшем уровне, загоняя соперницу раз за разом в безвыходные ситуации, гоняя её из угла в угол и прекрасно чувствуя глубину ударов. По сути, Гаврилова толком и не вышла из обороны. А отбиваться весь матч от атак соперницы, у которой получается практически все, задача не из простых.
В стартовой партии Виктория позволила себе лишь один спад, когда в середине сета под ноль упустила собственную подачу. К тому моменту Азаренко уже вела сразу с двумя брейками, так что никакой трагедии делать из этого проигранного гейма белорусская теннисистка делать не стала. Вика продолжила гнуть свою линию, приём и дальше работал у неё просто великолепно, ну а Гаврилова, наверное, до самого конца матча так и не смогла привыкнуть к тому, что каждая её подача возвращается глубоко и мощно. Ошибки, которые неожиданно посыпались в исполнении Азаренко в том самом гейме, Виктория свела к минимуму, так что до конца первого сета она ещё дважды отличилась на приеме и спокойно оставила за собой сет.
В начале второй партии Дарья впервые в матче защитила собственную подачу, но уверенности Гавриловой это не добавило. Вика снова быстро повела с брейком, позволила сопернице отыграться, но опять до конца партии успела ещё дважды отличиться на приеме.
В третьем раунде US Open Виктория Азаренко сыграет против действующей чемпионки турнира американки Слоан Стивенс, которая в своём матче второго круга в напряженной борьбе переиграла украинскую теннисистку Ангелину Калинину.
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