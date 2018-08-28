Виктория Азаренко успешно стартовала на US Open - 2018.

(WC) Виктория Азаренко - Виктория Кузмова - 6:3, 7:5
По правде говоря, столь уверенную и стабильную игру Виктории Азаренко на собственной подаче увидеть было довольно неожиданно. В последнее время у Виктории часто случаются непредвиденные спада чуть ли не в каждом поединке. Так что, проведение всего матча на стабильно высоком уровне - уже серьёзное достижение для белорусской теннисистки.
Кузмова, кстати вполне ожидаемо, попыталась построить игру первым номером. Словацкая теннисистка добилась своего и перестреляла соперницу по тому же количеству активно выигранных мячей, но и с ошибками дела обстояли куда хуже, чем у Азаренко. Я не скажу, что Вика заняла выжидающую позицию и отдала инициативу сопернице. Нет, белорусская спортсменка всегда находила чем ответить, а не просто держала мяч в игре, надеясь на оплошность. Но при этом Азаренко показала куда более зрелый и взвешенный теннис, к чему просто обязывал её опыт.
Теннисистки начали матч с четкого обмена выигранными подачами. Ни одной из соперниц не удавалось даже до брейк-поинтов добраться. Такой себе мужской теннис без успехов на приёме попыталась прервать Кузмова, которая первой смогла навязать сопернице борьбу, но Вика спасла подачу с брейкового мяча. А спустя пару минут уже сама Азаренко повела с геймом на приёме в активе. Кузмова, кстати, моментально заработала возможность сравнять счёт в матче, но ещё одним брейк-поинтом представительница Словакии снова не воспользовалась и Азаренко спокойно довела сет до победы.
Ну а во второй партии Вика просто не давала оппонентке никаких шансов на приеме. Азаренко позволила Кузмовой выиграть буквально считанные мячи - даже до счета ровно в геймах на подаче белорусской теннисистки дело не доходило ни разу. Словацкая Виктория тоже до поры, до времени уверенно брала геймы, но в последний момент, когда Кузмова подавала на тай-брейк, Азаренко добилась своего и тут же подала на победу в противостоянии.
Во втором раунде US Open - 2018 Виктория Азаренко сыграет с 25-й ракеткой соревнований Дарьей Гавриловой.
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