Виктория Азаренко отдала всего 1 гейм Кристине Младенович на старте турнира в Монреале.

(WC) Виктория Азаренко - Кристина Младенович - 6:0, 6:1
Перспективы Виктории Азаренко на соревнованиях в Монреале, ну или хотя бы в стартовом матче турнира, оценить было достаточно сложно. По ходу предыдущего матча в Сан-Хосе против американки Даниэль Коллинз, Вике пришлось сняться из-за травмы, причём это был явно не тот случай, когда теннисистка экономит силы перед важными стартами. Но, судя по встрече с Младенович, Виктория к борьбе готова на все сто процентов.
Хочется отметить не только сам разгром или удачную игру Виктории на приёме. Практически идеально Азаренко провела матч в контексте действий на собственной подаче. Младенович ни разу не добралась даже до брейк-поинтов, да и в целом не помнится ни одного боевого гейма на подаче белорусской теннисистки. Сложно Вике было, разве что, в концовке стартовой партии, когда пришлось отыгрываться со счета 0:30, но и в этом гейме, по итогу, даже счета "ровно" зафиксировано не было.
К тому моменту, кстати, Азаренко уже лидировала в счёте сразу с двумя брейками, причём нельзя сказать, что они дались Вике в напряженной борьбе. Пободалась Младенович разве что в последнем гейме сета. Кристина отыграла на собственной подаче 2 сет-болла, но Азаренко таки приняла на партию с баранкой.
По сути, во втором сете ничего не поменялось. Да, Кристина выиграла свой первый гейм в матче, но случилось это уже при счёте 0:6, 0:3. Можно ли было устраивать камбек с такого счета? Естественно, отыгрываются в женском теннисе и не такие отставания, но не в этом случае. Младенович не оказалась способна взять ещё даже парочку геймов. Азаренко еще дважды до конца второго сета отличилась на приёме, показав 100-процентную реализацию брейк-поинтов в этой партии.
Во втором раунде соревнований в Монреале Виктория Азаренко сыграет с британской теннисисткой Йоханной Контой.
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