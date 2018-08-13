Виктория Азаренко добилась волевой победы над Карлой Суарес-Наварро в Цинциннати.

(WC) Виктория Азаренко - Карла Суарес-Наварро - 6:7(5), 6:2, 6:4
Не скажу, что Виктория Азаренко плохо входила в матч, но в дебюте встречи Карла действительно владела пусть и минимальным, но все же перевесом. Именно Суарес-Наварро смогла первой навязать сопернице борьбу на приёме, но Азаренко тот гейм с брейк-поинта таки спасла. А вот в середине сета, когда у белорусской теннисистки снова возникли проблемы с подачей, Карла шансом уже воспользовалась и даже удержала перевес почти до самого конца партии.
Именно в тот момент, когда Суарес-Наварро уже вышла подавать на сет Азаренко смогла, наконец, зацепиться за её подачу и оформить обратный брейк. На испытания для Вики не закончились, потому как через пару минут ей пришлось отыгрывать сет-боллы уже на подаче собственной. Белорусская теннисистка справилась, но на тай-брейке Карла победу в стартовом сете таки оформила.
А вот во втором сете уже Виктория стабильно цеплялась за подачи испанской теннисистки. Ни одного гейма Суарес-Наварро не прошло без брейк-поинтов. И если в начале партии Карла их методично отыгрывала, то во второй половине сета Азаренко дважды подряд оформила брейк.
Третий сет начался с ещё одного успеха на приёме в исполнении Виктории, но Суарес-Наварро быстро пришла в себя. Шансы на брейк у неё были ещё до упущенной подачи в стартовом гейме партии, да и сразу после нее Карла добралась до брейк-поинта. Но когда в середине сета у испанской теннисистки возник сразу тройной брейковый мяч, упускать такой шанс сравнять счёт Карла просто не имела права. Так, под ноль, она и взяла подачу Виктории.
Суарес-Наварро могла и выходить подавать на матч. В 9-м гейме на подаче белорусской теннисистки у Карлы было 2 скрытых матч-болла, но тут уже Вика сыграла выше всяких похвал. Сначала она выиграла сложнейший гейм на собственной подаче, а потом приняла на победу.
Теперь во втором раунде соревнований в Цинциннати Виктория Азаренко сыграет с французской теннисисткой Каролин Гарсия, посеянной на турнире под 6-м номером.
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