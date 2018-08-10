Эшли Барти становится первой полуфиналисткой турнира в Монреале.

15-я ракетка крупнейших соревнований в канадском Монреале австралийская теннисистка Эшли Барти уверенно шагнула в 1/2 финала турнира. На стадии четвертьфинала Эшли в двух партиях спокойно разобралась с представительницей Нидерландов Кики Бертенс, занимающей на данный момент 18-ю строчку мирового рейтинга. Если в стартовой партии матча Бертенс ещё могла сравнительно на равных бороться с Эшли, то во втором сете австралийская спортсменка отдала сопернице всего 1 гейм. На победу в матче Эшли Барти потратила всего 55 минут игрового времени.
(15) Эшли Барти - Кики Бертенс - 6:3, 6:1
В полуфинале соревнований в Монреале Эшли Барти теперь предстоит сыграть с победительницей матча между лидером мирового рейтинга румынской теннисисткой Симоной Халеп и 6-й ракеткой турнира Каролин Гарсия из Франции.
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