вторник, 21 августа 2018 г.

Белинда Бенчич становится четвертьфиналисткой соревнований в Нью-Хейвене.

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич, которая попала в основную сетку соревнований WTA в американском Нью-Хейвене в ранге лаки лузера, заменив снявшуюся с турнира Симону Халеп, выходит в 1/4 финала турнира. На стадии второго круга Белинда в двух партиях переиграла итальянского квалифайера Камилу Джиорджи, занимающую на данный момент 44-ю строчку мирового рейтинга. Оба сета противостояния закончились с одинаковым счетом - 6:4. На победу в матче Белинда Бенчич потратила чуть менее 1 часа и 45 минут игрового времени.


(LL) Белинда Бенчич - (Q) Камила Джиорджи - 6:4, 6:4

 В четвертьфинале турнира в Нью-Хейвене Белинда Бенчич сыграет с победительницей матча между Ариной Сабаленко и Дарьей Гавриловой.

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о 23:40
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