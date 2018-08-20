Кики Бертенс становится триумфатором соревнований в Цинциннати.

Кики Бертенс - (1) Симона Халеп - 2:6, 7:6(6), 6:2
Симона Халеп подходила к финальному матчу соревнований в Цинциннати в очень интересной ситуации. С одной стороны, экономить силы в титульной встрече - это уже перебор. С другой - румынская теннисистка две недели действительно играла на износ. Да и как каждый уважающий себя топ, Халеп должна делать ставку на US Open, так что и о последнем в сезоне мейджоре нужно не забывать.
Симона попыталась с ходу уйти в отрыв и этот замысел ей удался. Куда менее опытная в плане матчей подобного статуса Кики Бертенс немного стушевалась в дебюте финала и не заметила, как оказалась в роли догоняющей. Ближе к занавесу партии Халеп ещё раз отличилась на приёме, вышла подавать на сет и, отыграв первый для Бертенс в матче брейк-поинт, оформила победу в первой партии.
Кики срочно нужно было приходить в себя и голландская теннисистка с задачей справилась. Правда, и сама Симона в начале второго сета поплыла, тройной брейк-поинт для соперницы в стартовом гейме на собственной подаче - лучшее тому доказательство. Кстати, Халеп тот гейм вытащила, но вот в следующем Кики смогла таки повести в счёте с брейком.
Симона отыгралась в концовке партии. У румынской теннисистки даже скрытый матч-болл случился, но Бертенс отыгралась и даже сама заработала сет-поинт на приёме. Реализовать его не удалось, так что судьба партии решилась на тай-брейке. Халеп заработала на нем полноценный матч-болл, но проиграла 3 розыгрыша подряд и позволила Бертенс сравнять счёт по сетам.
А вот решающий сет превратился уже в сущную формальность. Симоне откровенно не хватало сил, а вот Бертенс, после выцарапанного тая даже немного воспряла духом. В общем, Кики довела матч до вполне логичной победы. Хотя, возьми Халеп тот тай-брейк во втором сете, победу румынской теннисистки тоже можно было бы считать заслуженной.
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