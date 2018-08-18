Кики Бертенс становится первой финалисткой соревнований в Цинциннати.

Кики Бертенс - (8) Петра Квитова - 3:6, 6:4, 6:2
Бертенс явно не считалась фавориткой полуфинального матча против Петры Квитовой, но в целом, глядя на турнирный путь представительницы Нидерландов, на её игру, можно уверенно называть выход в финал соревнований в Цинциннати вполне заслуженным. Именно Кики начала поединок с довольно быстрого брейка. Но Квитова, как будто, только раздражителя в виде упущенной подачи и ждала. Со счета 2:3 Петра дважды отличилась на приеме, выиграла 4 гейма подряд и оставила за собой стартовый сет.
Бертенс повторила успешный дебют и в начале второй партии. Кики опять быстро повела с брейком, но и на этот раз Квитова отыгралась. Правда, во второй половине сета мы увидели просто парад брейков. Суммарно трижды за партию Кики вырывалась вперёд с геймом на приёме в активе, но не удерживала свой перевес. Случился у Бертенс и четвёртый брейк и вот его уже Петра отыграть просто не могла - этим геймом на подаче соперницы Кики поставила точку в партии.
В третьем сете Бертенс наладила игру на собственной подаче, а вот Квитовой решить проблемы так и не удалось. Чешская теннисистка снова очень быстро оказалась в роли догоняющей, но сил отыгрываться у Петры уже не было. В итоге Кики и ещё один брейк успела оформить, поставив им точку в напряженной встрече.
Теперь в финале соревнований в Цинциннати Кики Бертенс сыграет с победительницей матча между Симоной Халеп и Ариной Сабаленко.
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