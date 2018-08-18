суббота, 18 августа 2018 г.

Элина Свитолина уступила Кики Бертенс в 1/4 финала турнира в Цинциннати.

Элина Свитолина не сумела пробиться в полуфинал соревнований категории WTA Premier 5 в американском Цинциннати. На стадии 1/4 финала украинская теннисистка, посеянная на турнире под 5-м номером, в двух партиях уступила представительнице Нидерландов Кики Бертенс, занимающей на данный момент 17-ю строчку мирового рейтинга. Свитолина вела с брейком по ходу стартовой партии, но позволила сопернице перехватить инициативу. Бертенс добилась волевой победы в первом сете, ну а во второй партии Кики уже имела полный игровой перевес. На выход в полуфинал турнира в Цинциннати Кики Бертенс потратила чуть менее полутора часов игрового времени.


Кики Бертенс - (5) Элина Свитолина - 6:4, 6:3

 Итак, Элина Свитолина останавливается в Цинциннати на стадии четвертьфинала. В целом, стоит ли признавать этот результат провальным? Нет, конечно. Оценивая связку соревнований в Монреале и Цинциннати стоит сказать, что Элина показала вполне нормальный результат. Но вот могла ли Свитолина сыграть лучше? Естественно. И в первую очередь украинская теннисистка вполне могла обыгрывать Бертенс в четвертьфинале Цинциннати.

Понятно, что проводить два матча за игровой день - задача не из самых простых. Ясно, что Бертенс куда более опасный и опытный соперник, нежели Анисимова. Но и Свитолина сыграла откровенно хуже. Пропал контроль над собственной подачей, отсутствовала стабильность, да и включаться в матч в нужные моменты совсем не получалось.

Элина повела с брейком в самом начале поединка, но Бертенс очень грамотно, без лишних нервов, перетянула одеяло на себя и переломила ход партии. Сначала Кики отыграла упущенную подачу, а потом и ещё один брейк оформила. Со счета 4:1 Элина проиграла 5 геймов подряд и упустила весь сет.

Вторую партию Свитолина попробовала провести стабильнее и прервала серию из проигранных геймов, но с середины сета Кики снова захватила инициативу и опять оформила два брейка подряд. Элина не дала сопернице подать на победу, отыграв матч-болл на приёме, но тут же ещё раз проиграла собственный гейм.

Кики Бертенс за выход в финал соревнований в Цинциннати поспорит с чешской теннисисткой Петрой Квитовой.

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о 8:45
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