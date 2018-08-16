Каролин Возняцки не смогла завершить матч второго круга в Цинциннати.

Датчанка Каролин Возняцки, которая на крупнейших соревнованиях WTA в американском Цинциннати была посеяна под 2-м номером, не сумела доиграть уже свой стартовый поединок на турнире. Каролин, которая и так выходила на встречу против Кики Бертенс во втором раунде соревнований с повреждением плеча, получила ещё и травму колена, из-за которой была вынуждена сняться с матча после первой партии. Теннисистки провели на корте чуть более 40 минут игрового времени.
Кики Бертенс - (2) Каролин Возняцки - 6:4, ret
Серьезность повреждения, а также сроки восстановления Каролин на данный момент не сообщаются. Кики Бертенс в третьем раунде турнира в Цинциннати сыграет с представительницей Эстонии Анетт Контавейт.
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