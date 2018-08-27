Катерина Бондаренко уступила Вере Лапко на старте US Open.

Катерина Бондаренко не сумела преодолеть уже стартовый раунд Открытого Первенства США по теннису. В матче первого круга US Open - 2018 Катерина в двух партиях уступила белорусской теннисистке Вере Лапко, занимающей на данный момент 72-ю строчку мирового рейтинга. Оба сета противостояния проходили по одному и тому же сценарию и заканчивались с одинаковым счётом - 6:3. В начале партий теннисистки обменивались брейками, но потом инициативу захватывала Вера. На победу в матче белорусской спортсменке понадобилось чуть менее часа с четвертью игрового времени.
Вера Лапко - Катерина Бондаренко - 6:3, 6:3
Во втором раунде американского мейджора Вера Лапко сыграет с победительницей матча между Куруми Нарой и Элизе Мертенс.
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