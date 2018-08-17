Эжени Бушар обыграла Катерину Козлову во втором раунде 100-тысячника в Ванкувере.

Эжени Бушар - (1) Катерина Козлова - 6:4, 5:7, 6:1
Понятно, что как для второго раунда турнира ITF Катерине Козловой досталась действительно непростая соперница, особенно учитывая былые заслуги Эжени Бушар. Да, канадском теннистстку уже давно нельзя причислить к топ-теннисисткам, но и из глубокой функциональной ямы Эжени в последнее время начала выбираться.
Именно Бушар сумела в самом начале встречи вырваться вперёд с брейком. Козлова могла моментально отыгрываться, но не реализовала пару брейк-поинтов. Правда, через несколько минут Катерина таки выровняла ситуацию в счёте, но при этом Бушар тут же снова вернула себе перевес в свете. Украинская теннисистка ответила выигранным под ноль геймом на приеме, но дела с собственной подачей в первой партии у Козловой обстояли не лучшим образом. Катерина снова позволила Эжени оформить брейк и этот перевес уже стал решающим в сете.
Во второй партии, казалось бы, события развивались по тому же сценарию. Снова именно Бушар все время была впереди, а Козловой приходилось отыгрываться. К середине сета, когда теннисистки наладила действия на собственных подачах, Эжени дважды вела с брейком, но украинская теннисистка каждый раз быстро отыгрывалась. А вот в концовке партии сама Катерина воспользовалась спадом в игре соперницы и помешала Бушар подать на тай-брейк.
В третьей партии у Козловой уже попросту катастрофически не шла подача и украинская теннисистка вполне могла получить баранку. При счёте 0:5 Катерина оформила один обратный брейк, но о возобновлении борьбы речи просто не могло быть - Эжени тут же взяла подачу украинки, причём в третий раз в этой партии, не отдав Кате ни одного розыгрыша, и поставила, таким образом, победную точку в матче.
В 1/4 финала турнира в Ванкувере Эжени Бушар сыграет с японской теннисисткой Нао Хибино.
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