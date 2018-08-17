пятница, 17 августа 2018 г.

Эжени Бушар обыграла Катерину Козлову во втором раунде 100-тысячника в Ванкувере.

Лидер посева соревнований ITF в канадском Ванкувере, призовой фонд которых составляет 100 тысяч долларов, украинская теннисистка Катерина Козлова не сумела пробиться в четвертьфинал турнира. Во втором раунде Катерина в трех партиях уступила местной теннисистке Эжени Бушар, занимающей 128-ю строчку текущего мирового рейтинга. На победу в матче Бушар понадобилось чуть более 2 часов игрового времени.


Эжени Бушар - (1) Катерина Козлова - 6:4, 5:7, 6:1

 Понятно, что как для второго раунда турнира ITF Катерине Козловой досталась действительно непростая соперница, особенно учитывая былые заслуги Эжени Бушар. Да, канадском теннистстку уже давно нельзя причислить к топ-теннисисткам, но и из глубокой функциональной ямы Эжени в последнее время начала выбираться.

Именно Бушар сумела в самом начале встречи вырваться вперёд с брейком. Козлова могла моментально отыгрываться, но не реализовала пару брейк-поинтов. Правда, через несколько минут Катерина таки выровняла ситуацию в счёте, но при этом Бушар тут же снова вернула себе перевес в свете. Украинская теннисистка ответила выигранным под ноль геймом на приеме, но дела с собственной подачей в первой партии у Козловой обстояли не лучшим образом. Катерина снова позволила Эжени оформить брейк и этот перевес уже стал решающим в сете.

Во второй партии, казалось бы, события развивались по тому же сценарию. Снова именно Бушар все время была впереди, а Козловой приходилось отыгрываться. К середине сета, когда теннисистки наладила действия на собственных подачах, Эжени дважды вела с брейком, но украинская теннисистка каждый раз быстро отыгрывалась. А вот в концовке партии сама Катерина воспользовалась спадом в игре соперницы и помешала Бушар подать на тай-брейк.

В третьей партии у Козловой уже попросту катастрофически не шла подача и украинская теннисистка вполне могла получить баранку. При счёте 0:5 Катерина оформила один обратный брейк, но о возобновлении борьбы речи просто не могло быть - Эжени тут же взяла подачу украинки, причём в третий раз в этой партии, не отдав Кате ни одного розыгрыша, и поставила, таким образом, победную точку в матче.

В 1/4 финала турнира в Ванкувере Эжени Бушар сыграет с японской теннисисткой Нао Хибино.

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о 8:29
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