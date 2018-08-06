Микаэла Бузарнеску отдала всего 1 гейм Марии Саккари в финале турнира в Сан-Хосе.

(5) Микаэла Бузарнеску - Мария Саккари - 6:1, 6:0
Для Микаэлы Бузарнеску титул в Сан-Хосе становится дебютным в карьере на уровне WTA.
Напомним, что Микаэла может стать стартовой соперницей Элины Свитолиной на соревнованиях в Монреале. Украинская теннисистка на турнире получила 5-й номер посева и во втором раунде сыграет с победительницей матча Микаэла Бузарнеску - Цзянь Ван.
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