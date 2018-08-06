понедельник, 6 августа 2018 г.

Микаэла Бузарнеску отдала всего 1 гейм Марии Саккари в финале турнира в Сан-Хосе.

Румынская теннисистка Микаэла Бузарнеску становится триумфатором соревнований в Сан-Хосе, на которых она была посеяна под 5-м номером. В финале турнира Микаэла попросту разгромила гречанку Марию Саккари, занимающую на данный момент 49-ю строчку мирового рейтинга. За весь титульный матч Бузарнеску отдала оппонентке всего 1 гейм. На победу в матче Микаэле Бузарнеску понадобился час с четвертью игрового времени.


(5) Микаэла Бузарнеску - Мария Саккари - 6:1, 6:0

 Для Микаэлы Бузарнеску титул в Сан-Хосе становится дебютным в карьере на уровне WTA.

Напомним, что Микаэла может стать стартовой соперницей Элины Свитолиной на соревнованиях в Монреале. Украинская теннисистка на турнире получила 5-й номер посева и во втором раунде сыграет с победительницей матча Микаэла Бузарнеску - Цзянь Ван.

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о 9:08
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