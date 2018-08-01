среда, 1 августа 2018 г.

Артём Смирнов не сумел выйти в четвертьфинал Челленджера в Сопоте.

Украинский теннисист Артём Смирнов завершил выступления на Челленджере в Сопоте на стадии второго круга. В борьбе за выход в 1/4 финала Артём, попавший в основную сетку турнира в ранге лаки лузера, уступил представителю Аргентины Педро Качину, занимающему 283-ю строчку мирового рейтинга. На победу в противостоянии Педро понадобилось  2 сета и 1 час и 40 минут игрового времени.


Педро Качин - (LL) Артём Смирнов - 7:5, 6:2

 В четвертьфинале Челленджера в Сопоте Педро Качин сыграет против представителя Нидерландов Тиемо де Баккера.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 20:33
Мітки: , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)