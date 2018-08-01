Артём Смирнов не сумел выйти в четвертьфинал Челленджера в Сопоте.

Украинский теннисист Артём Смирнов завершил выступления на Челленджере в Сопоте на стадии второго круга. В борьбе за выход в 1/4 финала Артём, попавший в основную сетку турнира в ранге лаки лузера, уступил представителю Аргентины Педро Качину, занимающему 283-ю строчку мирового рейтинга. На победу в противостоянии Педро понадобилось 2 сета и 1 час и 40 минут игрового времени.
Педро Качин - (LL) Артём Смирнов - 7:5, 6:2
В четвертьфинале Челленджера в Сопоте Педро Качин сыграет против представителя Нидерландов Тиемо де Баккера.
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