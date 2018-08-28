Марин Чилич на отказе соперника выходит во второй раунд US Open.

Хорватский теннисист Марин Чилич становится участником второго круга US Open - 2018, на котором он получил 7-й номер посева. В своем стартовом матче Чилич оказался сильнее румынского теннисиста Мариуша Копила, занимающего на данный момент 82-ю строчку мирового рейтинга. Правда, по ходу третьей партии поединка Мариуш принял решение отказаться от продолжения борьбы, сославшись на проблемы со здоровьем. К тому моменту Марин выиграл две предыдущие партии - в борьбе стартовый сет и фактически без сопротивления второй. Теннисисты провели на корте чуть более 1 часа и 40 минут игрового времени.
(7) Марин Чилич - Мариуш Копил - 7:5, 6:1, 1:1, ret
Стоит отметить, что за сегодняшний игровой день это уже четвертый случай в мужской части турнира, когда теннисист снимается по ходу матча. До этого борьбу не сумели продолжить Леонардо Майер, Стефано Травалья и Ричардас Беранкис.
Во втором раунде US Open Марин Чилич сыграет с поляком Хербертом Хуркашем, который как раз и прошел на отказе итальянца Стефано Травалью.
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