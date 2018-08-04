суббота, 4 августа 2018 г.

Виктория Азаренко не сумела доиграть четвертьфинальный матч в Сан-Хосе из-за травмы.

Виктория Азаренко завершает выступления на соревнованиях в американском Сан-Хосе на стадии 1/4 финала. В матче против американской теннисистки Даниэль Коллинз Виктории пришлось отказаться от продолжения борьбы по ходу второго сета из-за повреждения спины. К тому моменту Виктория успела оставить за собой стартовый сет матча на тай-брейке, но проигрывала 0:3 по ходу второй партии. Теннисистки провели на корте чуть более 1 часа и 35 минут игрового времени.


Даниэль Коллинз - Виктория Азаренко - 6:7(4),  3:0, ret

 Теперь в полуфинале турнира в Сан-Хосе Даниэль Коллинз сыграет с греческой теннисисткой Марией Саккари.

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о 7:48
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