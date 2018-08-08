Анжелик Кербер уступила Ализе Корне на старте турнира в Монреале.

3-я ракетка соревнований в канадском Монреале немецкая теннисистка Анжелик Кербер не сумела преодолеть даже стартовый раунд турнира. В матче второго круга Анжелик в двух партиях уступила француженке Ализе Корне, занимающей на данный момент 34-ю строчку мирового рейтинга. Если в стартовой партии встречи Кербер ещё боролась и дважды отыгрывалась с брейка, то во втором сете перевес Корне стал виден невооруженным глазом. В итоге Анжелик за партию выиграла всего 1 гейм. На победу в противостоянии Ализе Корне потратила чуть менее полутора часов игрового времени.
Ализе Корне - (3) Анжелик Кербер - 6:4, 6:1
Следующей соперницей Ализе Корне в Монреале станет австралийском теннисистка Эшли Барти.
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