Хуан Мартин Дель Потро становится финалистом турнира в Лос-Кабосе.

Хуан Мартин Дель Потро сумел пробиться в титульный матч турнира категории АТР-250 в мексиканском Лос-Кабосе. Аргентинский теннисист, посеянный на соревнованиях под 1-м номером, на стадии 1/2 финала переиграл боснийца Дамира Джумхура, занимающего 24-ю позицию в текущем мировом рейтинге. Дель Потро уступал с брейком по ходу стартовой партии, не смог подать на матч уже во втором сете, а уже на его тай-брейке доигрался до сет-болла у Дамира на его же подаче. Но в итоге, со всеми трудностями Дель Потро справился и закончил встречу за 2 сета и чуть более чем 1 час и 40 минут игрового времени.
(1) Хуан Мартин Дель Потро - (3) Дамир Джумхур - 6:3, 7:6(6)
Теперь в финале турнира в Лос-Кабосе Хуан Мартин Дель Потро сразится с Тю итальянцем Фабио Фоньини, посеянный под 2-м номером.
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