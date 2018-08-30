Хуан Мартин Дель Потро шагнул в третий раунд US Open - 2018.

Хуан Мартин Дель Потро успешно преодолел стадию второго круга Открытого Первенства США по теннису. В трех партиях аргентинский спортсмен, получивший в Нью-Йорке 3-й номер посева, обыграл местного теннисиста Дениса Кудлу, занимающего на данный момент 72-ю строчку мирового рейтинга. В двух стартовых сетах у Дель Потро не возникло ровным счётом никаких проблем - победу в партиях Хуан Мартин праздновал с перевесом в 2 брейка. А вот в третьем сете отличиться на приёме 3-му номеру посева US Open - 2018 не удалось, так что выяснение отношений перетекло на тай-брейк. Дель Потро уверенно повел 6:1, но позволил Кудле сократить отставание. Победу в противостоянии Хуан Мартин оформил лишь с 4-го матч-болла за 2 часа игрового времени.
(3) Хуан Мартин Дель Потро - Денис Кудла - 6:3, 6:1, 7:6(4)
Соперником Хуана Мартина Дель Потро по третьему кругу US Open - 2018 станет победитель матча Энди Маррей - Фернандо Вердаско.
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