Хуан Мартин Дель Потро одолел Ника Киргиоса на пути в четвертьфинал Мастерса в Цинциннати.

3-й номер мирового рейтинга аргентинский теннисист Хуан Мартин Дель Потро становится четвертьфиналистом Мастерса в Цинциннати. На стадии третьего круга турнира Хуан Мартин в трех партиях разобрался с австралийским спортсменом Ником Киргиосом, занимающим на данный момент 18-ю строчку мужской классификации. В двух стартовых партиях ни одному из соперников так и не удалось отличиться на приеме, а потому судьба сетов решалась на тай-брейках. Сначала тай выиграл Дель Потро, затем победой в 13-м гейме ответил Киргиос. Но вот на третий сет Ника попросту не хватило. Хуан Мартин дважды смог взять подачу соперника и за 2 с четвертью часа игрового времени оформить выход в 1/4 финала Мастерса в Цинциннати.
(4) Хуан Мартин Дель Потро - (14) Ник Киргиос - 7:6(4), 6:7(6), 6:2
Теперь в четвертьфинале Мастерса в Цинциннати Хуан Мартин Дель Потро сыграет с бельгийцем Давидом Гоффином.
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