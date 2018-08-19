Новак Джокович в 6-й раз в карьере выходит в финал Мастерса в Цинциннати.

(10) Новак Джокович - (7) Марин Чилич - 6:4, 3:6, 6:3
Сложно было поверить словам Новака Джоковича, которые он говорил ещё перед стартом турнира. Мол в этом году он не против покорить последний турнир категории Мастерс и шансы на это у него обязательно будут. В Цинциннати сербский теннисист не побеждал ещё ни разу, тогда как на всех остальных турнирах АТР-1000 Новак поднимал трофеи над головой, причём даже по нескольку раз. И вот Джокович делает очередной шаг к долгожданному титулу - выходит в финал турнира.
Понятно, что сам факт выхода в титульный матч соревнований в Цинциннати ещё ничего не означает - Джокович уже 5 подобных финалов в этом городе проиграл, но на данном этапе карьеры - это уже достижение для Новака. И взять трофей в тот момент, когда на тебя уже мало кто ставит - вдвойне ценно.
Джокович начал поединок против Марина Чилича достаточно активно и сумел повести с брейком уже после второго гейма на приеме. Хорватский теннисист имел сразу несколько шансов на спасение сета - первый брейк-поинт он не реализовал в середине партии, второй - уже в тот момент, когда Новак вышел подавать на сет. Серб выстоял и положил в копилку первый отрезок противостояния.
А вот во второй партии собственные условия уже диктовал хорват. Чилич не просто повел с геймом на приёме в активе в самом начале сета, он ещё и закрепил успех вторым брейком. Подать на партию сразу же Марину не удалось, но уже в следующем гейме на подаче соперника Чилич добрался до сет-боллов. Новак выстоял, защитил подачу, но помешать Марину со второй попытки перевести поединок в решающий отрезок не смог.
Третий сет получился не менее боевым. Вперёд сначала вырвался Джокович, но тут же провалил собственную подачу, чуть было не отдав её под ноль. Тройной брейк-поинт Новак отыграл, но вот на четвёртом Марин таки восстановил равновесие в счёте. Ещё раз Джокович зацепился за подачу соперника уже под занавес партии. Этот брейк сербский теннисист подкрепил более чем уверенной подачей на матч.
Теперь в финале соревнований в Цинциннати Новак Джокович сыграет с победителем матча между Давидом Гоффином и Роджером Федерером.
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