Новак Джокович довел до победы сложнейший матч против Григора Димитрова в Цинциннати.

(10) Новак Джокович - (5) Григор Димитров - 2:6, 6:3, 6:4
В стартовой партии встречи и сам Новак Джокович показывал явно не лучший свой теннис, но и Григор Димитров провел очень неплохой сет. Болгарский теннисист не просто идеально держал собственные подачи, но и очень вовремя цеплялся на приеме, используя, при этом, все предоставляемые ему шансы. С первого же брейк-поинта в начале встречи Григор вырвался вперед с выигранной подачей соперника в активе. Второй брейк-поинт принес Димитрову солидный перевес и возможность подавать на сет. Кстати, ту подачу Джоковича болгарский теннисист выиграл вообще под ноль. Точку в партии Григор поставил практически без проблем.
Когда в начале второй партии Димитров снова отличился на приеме, показалось, что все слова Джоковича о попытке выиграть Мастерс в Цинциннати так и останутся бравадой. Но с середины второго сета все в матче просто перевернулось с ног на голову. Со счета 1:3 Новак дважды отличился на приеме, выиграл 5 геймов подряд и перевел встречу в решающий отрезок.
Его с брейка начал уже сам Джокович, ну а там и перерыв практически на сутки подоспел. Победного настроя Новак не потерял даже после паузы - четко и методично сербский теннисист защищал собственный подачи, ведя матч к победе. У Григора был единственный брейк-поинт уже ближе к завершению матча, но им болгарин не воспользовался.
Теперь в 1/4 финала соревнований в Цинциннати Новак Джокович сыграет с канадским теннисистом Милошем Раоничем.
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