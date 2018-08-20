понедельник, 20 августа 2018 г.

Новак Джокович обыграл Роджера Федерера в финале турнира в Цинциннати и собрал Золотой Мастерс.

Новак Джокович впервые в карьере выигрывает соревнования в Цинциннати и становится, таким образом, первым спортсменом в истории, которому покоряются все 9 турниров категории Мастерс. В финале нынешних соревнований в Цинциннати Новак в двух партиях переиграл 2-ю ракетку мира и посева швейцарца Роджера Федерера, который до этого трижды обыгрывал Джокович в финалах Цинциннати. На победу в титульном противостоянии Новаку Джоковичу понадобилось около 1 часа и 25 минут игрового времени.


(10) Новак Джокович - (2) Роджер Федерер - 6:4, 6:4

 Полный разбор финального матча ожидайте чуть позже...

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о 7:27
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