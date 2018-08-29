Новак Джокович за 3 часа справился с Мартоном Фучовичем на старте US Open.

(6) Новак Джокович - Мартон Фучович - 6:3, 3:6, 6:4, 6:0
Понятно, что стартовый поединок Новака Джоковича на текущем Открытом Первенстве США проходил при далеко не самых комфортных погодных условиях. Конечно, жара и духота одинаковы для обоих оппонентов, но вопрос, должны ли вообще теннисисты рисковать здоровьем, когда столбики термометров прилично переваливают за отметку в +35, остаётся открытым. Только в первой сессии сегодняшнего игрового дня сразу четверо представителей ATP-тура снялись по ходу матча. Есть опасения, что жара - одна из главных причин такой "эпидемии".
Потому Новаку, наверное, и не стоило затягивать стартовый матч против Фучовича. Да, в рейтинге венгерский теннисист в последнее время прилично прибавил, но грозой авторитетов в туре он стать не успел. В общем, никаких предпосылок для мучений Джоковича не было - ожидалась дежурная победа в режиме тотальной экономии сил. Первый сет, фактически, подтвердил эти ожидания - брейк в исполнении Новака и до ведение партии до победы, что называется, на классе.
До середины второго сета Джокович, казалось, продолжал все контролировать. Но вот тут и случился тот гейм, в котором Мартон заработал первые брейк-поинты в матче. Фучович шансом воспользовался и теперь уже сам чётко довел сет до победы. Более того, достаточно нервный дебют третьей партии, в котором брейк-поинты были у обоих спортсменов, остался тоже за венгром. Так сет и докатился до того знаменательного счета 4:2 в пользу Мартона. Кстати, у Фучовича даже ещё шансы на приеме возникали, но упрочить лидерство венгерский теннисист не смог.
Есть расхожее мнение, что после того, как Джоковичу удалось собрать карьерный шлем, серб попросту потерял мотивацию. Говорили даже о том, что Новак специально загоняет себя в тяжелые ситуации, чтобы хоть камбеком отвести душу. Кто знает, как было раньше, но сегодня ситуация на заигрывание с публикой и самим собой была точно не похожа.
Как бы там ни было, а камбек Новак соорудил действительно невероятный. 10 геймов подряд и это не просто спасение третьей партии с брейка, а еще и баранка в сете четвёртом.
Теперь во втором раунде US Open Новак Джокович сыграет с американцем Теннисом Сандгреном.
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