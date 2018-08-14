Новак Джокович обыграл Стива Джонсона на старте Мастерса в Цинциннати.

10-й номер посева соревнований категории Мастерс в американском Цинциннати представитель Сербии Новак Джокович шагнул во второй раунд турнира. На старте Мастерса Новак в двух партиях переиграл американца Стива Джонсона, занимающего на данный момент 33-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии Джокович отпраздновал успех благодаря позднему брейку, а в начале второго сета сербский теннисист снова повел с геймом на приёме в активе. Но в дальнейшем у Новака случился провальный отрезок и уже Стив не просто отыгрался, а и вырвался вперёд. Джокович отставание ликвидировал и несколько раз мог ставить точку в поединке на приёме. Но за пару геймов Новак упустил сразу 7 матч-боллов. В итоге Джокович оформил победу лишь на тай-брейке, потратив на неё чуть более 2 часов игрового времени.
(10) Новак Джокович - Стив Джонсон - 6:4, 7:6(4)
Во втором раунде Мастерса в Цинциннати Новак Джокович сыграет с французом Андрианом Маннарино.
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