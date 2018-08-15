Новак Джокович добился волевой победы над Адрианом Маннарино во втором раунде Мастерса в Цинциннати.

(10) Новак Джокович - Адриан Маннарино - 4:6, 6:2, 6:1
Наверное, судя по тому, как работала подача у Джоковича в стартовой партии отчетного поединка можно сказать, что успех в ней Маннарино вполне логичен. Уже с первых геймов стало понятно - на то, чтобы наладить игру Новаку понадобиться время. Вопрос был лишь в том, успеет ли за это время француз добиться хоть какого-то перевеса. Адриан успел, хотя пару сложнейших геймов сербский теннисист все-таки спас, отыграв 3 брейк-поинта. На четвёртом Джокович таки споткнулся и единственного брейка французу хватило для победы в первом сете.
Подстегнутый таким неприятным и неожиданным результатом стартовой партии Новак с ходу вырвался вперёд с геймом на приёме в активе в начале второго сета, но проблемы с собственной подачей на тот момент ушли ещё не окончательно. Маннарино тут же отыгрался, но Джокович после общения с медиками и приёма таблеток, судя по всему от желудка, начинал раскочегариваться, так что моментально вернул себе перевес в счете. На добивочку серб ещё раз отличился на приёме, поставив именно брейком точку во втором сете.
Ну а в третьей партии Джоковича было уже не остановить. Да, Маннарино цеплялся и даже брейк-поинты зарабатывал, но геймы, почему-то, брал исключительно Новак. Немного выдохнул он лишь при счёте 5:0, позволил французу взять гейм престижа и тут же чётко подал на матч.
В третьем раунде Мастерса в Цинциннати Новак Джокович сыграет с победителем матча между Мишей Зверевым и Григором Димитровым.
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