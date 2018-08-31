Новак Джокович опять проигрывает необязательный сет, но выходит в третий раунд US Open.

(6) Новак Джокович - Теннис Сандгрен - 6:1, 6:3, 6:7(2), 6:2
Победная серия Новака Джоковича на американской серии турниров, конечно, не дотягивает до тех времен, когда сербский теннисист громил всех налево и направо. Но для Джоковича на текущем этапе карьеры это солидное достижение. Правда, но US Open у Новака началась другая серия - проигрывать совсем необязательные сеты. Пока что, делая скидку на уровень соперников, никаких серьёзных последствий эти проигранные партии не имели. А вот в дальнейшем...
В будущее заглядывать пока не будем. Поговорим лучше об отчетном матче, который Новак начал, как настоящий топ-теннисист. Да, в первом гейме встречи Джоковичу пришлось даже парочку брейк-поинтов ликвидировать, но затем серб понес соперника по кочкам, дважды отличился на приёме и спокойно оставил за собой стартовый сет.
Перевес Новака во второй партии также никаких сомнений не вызывал. Джокович снова не стал торопить события в начале партии, а вот с ее середины полностью захватил инициативу, опять дважды отличился на приёме, и повел 2:0 по партиям.
Да, в начале третьей партии Новак впервые в матче упустил собственную подачу, но спустя несколько минут Джокович уже выровнял ситуацию в счете. Сербский теннисист даже матч-болл на приёме заработал, упустил его, ну а дальше... Дальше Сандгрен перевёл партию на тай-брейк и очень уверенно его за собой оставил.
Джоковичу пришлось возвращать максимальную концентрацию, а с ней он сейчас кажется абсолютно непобедимым. Не получилось ничего противопоставить сербу и у Тенниса. Две упущенные подачи американца и, как следствие, победа в сете и матче для Джоковича.
В третьем раунде Открытого Первенства США Новак Джокович сыграет против француза Ришара Гаске.
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