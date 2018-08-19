воскресенье, 19 августа 2018 г.

Роджер Федерер на отказе Давида Гоффина выходит в 150-й финал в карьере.

Роджер Федерер становится вторым финалистом соревнований категории Мастерс в американском Цинциннати. На стадии полуфинала швейцарский теннисист, посеянный на турнире под 2-м номером, а фактически, после снятия Рафаэля Надаля, возглавляюший посев, прошёл Давида Гоффина, отказавшегося от продолжения борьбы по ходу второй партии. Бельгиец не смог продолжить встречу из-за повреждения плеча. Теннисисты провели на корте 1 час и 5 минут игрового времени.


(2) Роджер Федерер - (11) Давид Гоффин - 7:6(3), 1:1, ret

 Давиду Гоффину, наверное, действительно не имело никакого смысла продолжать борьбу с Роджером Федерером. Нет, я сейчас не говорю о степени серьёзности повреждения бельгийского теннисиста, о которой пока официально не сообщается. Просто действительно, Роджер сегодня был настолько хорош, что ловить Давиду, тем более пусть даже и с микро-травмой, было просто нечего.

Событий, которые привычно описывать в обзоре матча, например брейков, выцарапанных на зубах геймов, удивительных камбеков, в начале стартовой партии попросту не было. Нет, я не говорю, что теннис был неинтересным, наоборот. Федерер излучал такую уверенность в собственных силах, что Гоффин её даже по ту сторону сетки почувствовал и ни разу даже не попробовал зацепиться на приеме. О брейк-поинтах вообще говорить не будем, отмечу, что в первой партии на подаче Роджера даже счет "ровно" не был ни разу зафиксирован.

А вот сам Федерер долго выжидал, но свой шанс таки получил. Роджер в последний момент, когда бельгийский теннистст уже подавал на тай-брейк, зацепился на приёме и даже добрался до трех сет-боллов. Гоффин отыгрался, перевёл партию в 13-й гейм и даже повел на нем с мини-брейком, но Федерер методично выиграл 2 розыгрыша на приёме подряд, а потом и ещё раз взял подачу Давида.

В начале второй партии Федерер снова зацепился на приеме, но опять Давиду удалось уйти с брейк-поинта. А во время следующей подачи Гоффина бельгийский теннисист принял решение отказаться от продолжения борьбы.

Теперь в финале Мастерса в Цинциннати Роджер Федерер сыграет с сербом Новаком Джоковичем, который борется за то, чтобы в впервые в карьере выиграть этот турнир и собрать трофеи всех Мастерсов тура.

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о 8:04
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