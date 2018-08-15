Роджер Федерер спокойно обыгрывает стартового соперника на Мастерсе в Цинциннати.

(2) Роджер Федерер - Питер Гойовчик - 6:4, 6:4
Роджер Федерер впервые вышел на корт после поражения от Кевина Андерсона на Уимблдоне. Покрытие поменялось, с того матча уже месяц прошёл, так что минимальное время на адаптацию Роджеру могло понадобиться. Раскачка, в принципе, и была, так что Питер вполне мог собрать с неё сливки, но воспользоваться шансами немец не смог.
А ведь именно он первым добрался до брейк-потнтов, причём уже в стартовом гейме на подаче Федерера. Роджер два брейковых мяча отыграл и тут же сам зацепился на приеме, но и Гойовчик выстоял. Швейцарец, потихоньку, налаживал игру, собственные подачи Роджер стал брать в разы увереннее, да и на приеме в середине партии отличиться удалось. Без нервов довести перевес до конца сета не вышло - в одном из геймов Федерер отыгрывал сразу 3 брейк-поинта, но вот саму подачу на партию Роджер взял под ноль.
Во втором сете, честно говоря, шансов у Гойовчика не было. Счет, может, в партии и тот же, но суть игры изменилась максимально. Роджер добился перевеса с брейком уже после стартового гейма сета. В дальнейшем Питер попросту не мог изменить ситуацию на корте, а Федерер - не особо хотел. Было ощущение, что в случае необходимости швейцарец ещё раз может зацепиться на приеме. Но поскольку её не возникало, довел матч до победы Роджер с минимальным перевесом.
В третьем раунде Мастерса в Цинциннати Роджер Федерер сыграет с аргентинским теннисистом Леонардо Майером.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий