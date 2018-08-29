Роджер Федерер уверенно переиграл стартового соперника на US Open - 2018.

(2) Роджер Федерер - (PR) Йошихито Нишиока - 6:2, 6:2, 6:4
Если совсем уже придираться к игре Роджера Федерера на старте US Open - 2018, то можно сказать, что железобетонной уверенности в собственных силах у швейцарского теннисиста сегодня не наблюдалось. Да, Роджер был на голову, а то и две, сильнее Нишиоки. Да, швейцарец не затратил на победу много лишнего времени и справился в трех партиях, что может быть очень важно в перспективе. Но порой у Федерера откровенно подвисали подачи и 9 брейк-поинтов подаренный сопернику такого уровня - это слишком много. Да, 8 из них Роджер отыграл, но сами проблемы с подачей все-таки настораживают.
В стартовой партии Федерер, правда, играл более чем сконцентрированно и никаких шансов у Нишиоки попросту не было. Роджер начал матч с брейка, в середине партии ещё раз взял подачу соперника, а под занавес сета заработал и сет-болл на приеме. Йошихито отыгрался и защитил гейм, но швейцарец с первой же попытки уверенно подал на партию.
Второй сет начался для Роджера ещё спокойнее - два подряд брейка и солидный отрыв, добытый уже в самом начале этого отрезка матча. И вот здесь Федерер впервые забуксовал на подаче. Собственный гейм швейцарцу пришлось спасать с тройного брейк-поинта, но он справился. Казалось, что это лишь минутная расслабленность, потому как сразу же после этого гейма Федерер снова навязал борьбу на приеме и заработал еще один брейковый мяч, а затем опять имел сет-боллы на подаче Нишиоки. Увеличить отрыв не удалось, но этого от Роджера и не требовалось. Подача на партию снова прошла без вопросов и шансов для оппонента.
Не скажу, что Федерер в третьей партии откровенно подсел, но проблемы стали куда серьёзнее. Для начала Роджер, правда, опять оформил 2 брейка и чуть было ещё раз не огорчил Йошихито, но японец спас подачу с четырёх брейковых мячей. Затем самому Роджеру пришлось отыгрываться со счета 15:40 на подаче, но и тут швейцарец справился. На приёме Федерер даже до матч-болла добрался, упустил его и через пару минут сам вышел подавать на победу. И вот тут случился брейк в исполнении японца. Куча отыгранных брейк-поинтов, но в итоге Роджер таки упускает первый собственный гейм в матче. Никакой трагедии не случилось, со второй попытки Роджер спокойно подал на победу. Можно все списать на расслабленность и на то, что Федерер просто уничтожал соперника, но вопросы все равно остаются.
Во втором раунде US Open Роджер Федерер сыграет с французом Бенуа Пэром.
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