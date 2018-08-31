пятница, 31 августа 2018 г.

Роджер Федерер обыграл Бенуа Пэра во втором раунде US Open.

Роджер Федерер продолжает успешные выступления на Открытом Первенстве США, где он получил 2-й номер посева. На стадии второго круга швейцарский теннисист в трех сетах переиграл представителя Франции Бенуа Пэра, занимающего на данный момент 56-ю строчку мирового рейтинга. На выход в третий раунд US Open - 2018 Роджер Федерер потратил чуть менее двух часов игрового времени.


(2) Роджер Федерер - Бенуа Пэр - 7:5, 6:4, 6:4

 Бенуа Пэр - теннисист, конечно, до жути талантливый, но настолько же нестабильный и, порой, несобранный. Иногда француз показывал действительно впечатляющую игру. Проведи он так даже не весь матч, а хотя бы его половину, Роджеру пришлось бы действительно тяжело. А бывали фрагменты игры, когда Пэр и по мячу не попадал, и двойные ошибки на брейк-поинтах допускал, в общем, делал все, чтобы облегчить Федереру жизнь.

Начали теннисисты встречу с разведки, оба спокойно выигрывали собственные подачи, на откровенный риск никто не шёл, да и взвинчивать скорости до запредельных нужным ни один из соперников не считал. Но, как только Роджер заметил слабину в действиях Пэра, вовремя надавил и вырвался вперёд с брейком. Швейцарец, правда, чуть было сразу же не позволил сопернику отыграться, но спас свою подачу с первого для Бенуа в матче брейк-поинта. Тогда Роджер отыгрался, но спустя несколько минут Пэр таки отличился на приёме. Концовка партии могла бы быть нервной, но в последний момент снова удачнее сыграл Федерер, который и брейк оформил, и на партию с первой попытки подал.

Второй сет вышел достаточно напряженным, несмотря на то, что Пэр своими руками подарил сопернику брейк в начале партии и так и не смог его отыграть до самого конца сета. Бенуа в том злополучном гейме вёл 30:15, но сначала не попал по мячу после атаки Роджера по диагонали. Да, удар был мощный, но перед Пэром, фактически, был пустой корт. Потом француз нарвался на отличный удар в ноги при неподготовленном выходе к сетке, а там на брейк-поинте и двойная ошибка случилась. Именно этот успех на приёме за весь сет стал единственным, хотя Пэр мог, как отыграться, так и ещё раз упустить подачу.

В третьей партии, показалось, что Роджер, наконец, настроился уничтожать соперника. Федерер повел сразу с двумя брейками, но моментально позволил Пэру одну упущенную подачу отыграть. На большее француза, правда, не хватило.

В третьем раунде US Open - 2018 Роджер Федерер сыграет с австралийским теннисистом Ником Киргиосом.

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о 6:14
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