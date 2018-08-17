пятница, 17 августа 2018 г.

Роджер Федерер и Стэн Вавринка разыграют путевку в полуфинал Мастерса в Цинциннати.

Швейцарские теннисисты Роджер Федерер и Стэн Вавринка фактически синхронно оформили выход в 1/4 финала соревнований категории Мастерс в американском Цинциннати. Роджер, получивший на турнире 2-й номер посева, на стадии третьего круга переиграл представителя Аргентины Леонардо Майера, занимающего 50-ю строчку мирового рейтинга. А вот Стэн, попавший в основную сетку соревнований благодаря wild card от организаторов, сломил сопротивление 48-й ракетки мира Мартона Фучовича из Венгрии.


(2) Роджер Федерер - Леонардо Майер - 6:1, 7:6(6)

 (WC) Стэн Вавринка - Мартон Фучович - 6:4, 6:3

 Швейцарское дерби в четвертьфинале Мастерса в Цинциннати запланировано уже на сегодняшнюю ночь и начнётся около 3:30 утра по киевскому времени.

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о 23:10
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