Роджер Федерер и Стэн Вавринка разыграют путевку в полуфинал Мастерса в Цинциннати.

Швейцарские теннисисты Роджер Федерер и Стэн Вавринка фактически синхронно оформили выход в 1/4 финала соревнований категории Мастерс в американском Цинциннати. Роджер, получивший на турнире 2-й номер посева, на стадии третьего круга переиграл представителя Аргентины Леонардо Майера, занимающего 50-ю строчку мирового рейтинга. А вот Стэн, попавший в основную сетку соревнований благодаря wild card от организаторов, сломил сопротивление 48-й ракетки мира Мартона Фучовича из Венгрии.
(2) Роджер Федерер - Леонардо Майер - 6:1, 7:6(6)
(WC) Стэн Вавринка - Мартон Фучович - 6:4, 6:3
Швейцарское дерби в четвертьфинале Мастерса в Цинциннати запланировано уже на сегодняшнюю ночь и начнётся около 3:30 утра по киевскому времени.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий