Фабио Фоньини неожиданно легко обыграл Хуана Мартина Дель Потро в финале турнира в Лос-Кабосе.

Итальянский теннисист Фабио Фоньини становится триумфатором соревнований категории АТР-250 в мексиканском Лос-Кабосе. В титульном матче Фабио достаточно уверенно переиграл лидера посева турнира представителя Аргентины Хуана Мартина Дель Потро. Хуан Мартин, казалось бы, отлично начал матч, повел с брейком и удерживал перевес до середины стартовой партии. Но затем Фабио полностью перехватил инициативу. Итальянец успел дважды отличиться на приеме по ходу первого сета, ещё дважды взял подачу соперника во второй партии и за 1 час и 20 минут игрового времени оформил победу в финале турнира в Лос-Кабосе.
(2) Фабио Фоньини - (1) Хуан Мартин Дель Потро - 6:4, 6:2
Титул в Лос-Кабосе становится для Фабио Фоньини уже 8-м в карьере.
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