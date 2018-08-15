среда, 15 августа 2018 г.

Виктория Азаренко уступила Каролин Гарсии во втором раунде турнира в Цинциннати.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, получившая wild card в основную сетку соревнований в Цинциннати, завершает выступления на турнире уже на стадии второго круга. В нем Виктория в двух партиях уступила 6-й ракетке турнира француженке Каролин Гарсии. Примечательно, что в обеих партиях Азаренко удавалось добиться перевеса с брейком в дебютах игровых отрезков. Но Каролин не просто отыгрывалась, а и доводила сеты до побед даже без помощи тай-брейков. Встреча продолжалась чуть более 1 часа и 35 минут игрового времени.


(6) Каролин Гарсия - (WC) Виктория Азаренко - 6:4, 7:5

 Виктория Азаренко очень неплохо начинала каждую из партий отчетного поединка, но сил и концентрации белорусской теннисистке откровенно не хватало для того, чтобы провести всю встречу на одном стабильно высоком уровне. Так, в стартовом сете Виктория повела с брейком уже после стартового гейма на приеме, но в середине сета Гарсия сначала отыгралась, а потом и повела с брейком, получив возможность тут же подавать на победу в партии. Интересно, что Азаренко не проваливалась по полной программе. Борьба на корте велась равная и у самой белорусской теннисистки было достаточно шансов на приеме, вот только пользоваться ими Виктории не удавалось.

Гарсия, кстати, на стартовый сет так и не подала. Азаренко в последний момент отыгралась, но лишь для того, чтобы моментально ещё раз упустить собственный гейм. Брейком француженка и оформила победу в стартовом отрезке встречи.

Второй сет начался в абсолютно равной борьбе. Даже показалось, что Азаренко потихоньку склоняет чаши весов в свою пользу. Виктория даже оформила брейк в середине партии и выходила подавать на победу в ней, но вот тут уже случился ощутимый спад в игре. Каролин сначала отыгралась, а потом и второй подряд брейк оформила. Снова именно удачным геймом на приёме французская теннисистка ставит победную точку в сете, а вместе с ним, и во всем матче.

В третьем раунде соревнований в Цинциннати Каролин Гарсия сыграет с победительницей матча между Каролиной Плишковой и ещё одной белорусской теннисисткой Ариной Сабаленко.

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о 7:46
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