Виктория Азаренко уступила Каролин Гарсии во втором раунде турнира в Цинциннати.

(6) Каролин Гарсия - (WC) Виктория Азаренко - 6:4, 7:5
Виктория Азаренко очень неплохо начинала каждую из партий отчетного поединка, но сил и концентрации белорусской теннисистке откровенно не хватало для того, чтобы провести всю встречу на одном стабильно высоком уровне. Так, в стартовом сете Виктория повела с брейком уже после стартового гейма на приеме, но в середине сета Гарсия сначала отыгралась, а потом и повела с брейком, получив возможность тут же подавать на победу в партии. Интересно, что Азаренко не проваливалась по полной программе. Борьба на корте велась равная и у самой белорусской теннисистки было достаточно шансов на приеме, вот только пользоваться ими Виктории не удавалось.
Гарсия, кстати, на стартовый сет так и не подала. Азаренко в последний момент отыгралась, но лишь для того, чтобы моментально ещё раз упустить собственный гейм. Брейком француженка и оформила победу в стартовом отрезке встречи.
Второй сет начался в абсолютно равной борьбе. Даже показалось, что Азаренко потихоньку склоняет чаши весов в свою пользу. Виктория даже оформила брейк в середине партии и выходила подавать на победу в ней, но вот тут уже случился ощутимый спад в игре. Каролин сначала отыгралась, а потом и второй подряд брейк оформила. Снова именно удачным геймом на приёме французская теннисистка ставит победную точку в сете, а вместе с ним, и во всем матче.
В третьем раунде соревнований в Цинциннати Каролин Гарсия сыграет с победительницей матча между Каролиной Плишковой и ещё одной белорусской теннисисткой Ариной Сабаленко.
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