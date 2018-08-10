Мария Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Монреале.

(6) Каролин Гарсия - Мария Шарапова - 6:3, 6:2
Мария Шарапова вроде бы и неплохо настроилась на поединок против крайне непростой и, чего уж скрывать, неудобной соперницы. Тем более, что досадное поражение в Штутгарте ещё точно свежо в памяти, как поклонников россиянки, так и самой теннисистки. Но получилось, что запала хватило буквально на половину стартовой партии, а затем посыпались ошибки, которыми Каролин не просто грамотно пользовалась. Гарсия действительно вела игру в удобном для себя русле, а обыграть француженку, которая находится в зоне комфорта - задача почти неразрешимая.
Итак, Мария в борьбе выиграла стартовый гейм матча на собственной подаче, чётко отработала на приёме и с ходу повела с брейком. Гарсия даже не моргнула и моментально ликвидировала отставание, так что блиц-криг не удался. А когда матч таки перетек в спокойный ритм Каролин расправил крылья - со счета 2:3 француженка дважды отличилась на приёме, выиграла 4 гейма подряд и оставила за собой первый сет.
В начале второй партии у Шараповой тоже был шанс на быстрый брейк, но им россиянка не воспользовалась. Гарсия ответила взаимностью и позволила сопернице спасти подачу сразу с 4-х брейковых мячей. Порой, такие подвиги заводят Шарапову, но сегодня был не тот случай - Мария снова расклеилась и опять дважды подряд упустила собственную подачу.
Теперь в 1/4 финала соревнований в Монреале Каролин Гарсия сыграет с лидером посева румынской теннисисткой Симоной Халеп.
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