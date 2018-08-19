Юлия Гергес отдала всего 4 гейма Доминике Цибулковой на старте турнира в Нью-Хейвене.

5-я ракетка соревнований в американском Нью-Хейвене немка Юлия Гергес более чем уверенно начинает выступления на турнире. В матче первого раунда Юлия в двух партиях переиграла словацкую теннисистку Доминику Цибулкову, занимающую на данный момент 26-ю строчку мирового рейтинга. За весь матч Гергес отдала сопернице всего 4 гейма. Равная борьба на корте велась лишь до середины стартовой партии. Со счета 2:3 немецкая спортсменка смогла выиграть 9 геймов подряд и просто уничтожить Доминику. На выход во второй раунд турнира в Нью-Хейвене Юлия Гергес потратила чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
(5) Юлия Гергес - Доминика Цибулкова - 6:3, 6:1
Во втором раунде турнира в Нью-Хейвене Юлия Гергес сыграет с победительницей матча между Даниэль Коллинз и квалифайером.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий