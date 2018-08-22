Даяна Ястремская в трех партиях уступила Юлии Гергес в Нью-Хейвене.

(5) Юлия Гергес - (Q) Даяна Ястремская - 6:4, 3:6, 6:4
Перед дебютом в основной сетке US Open Даяне Ястремской был просто необходим подобный матч. Турнир в Нью-Хейвене вообще складывался для украинской теннисистки очень правильно, сила соперниц увеличивалась постепенно и вот после четырёх подряд побед над серьезными, но не топовыми оппонентками, пришло время сыграть против представительницы топ-10 мирового рейтинга.
С первых же розыгрышей стал понятен план Даяны на игру, и стоит признать, что эта стратегия казалась единственно правильной. Ястремская, которой, по сути, нечего было терять в противостоянии со столь именитой соперницей, решила сыграть активно и максимально агрессивно на приёме. Гергес порой к столь мощному возврату мяча после подачи была просто не готова. Опыт, конечно, позволил немке исправить ситуацию, но для этого пришлось прилично помучиться.
Первой на приёме, правда, отличилась именно Юлия, которая подкараулила откровенный спад у Даяны и под ноль взяла подачу украинской теннисистки. Ястремская не расклеилась и ещё больше усилилась давление на приёме, так что через несколько минут украинке удалось выровнять ситуацию в счёте. Гергес снова зацепилась за подачу Даяны и теперь уже в напряженнейшей борьбе, лишь с пятого за гейм брейк-поинта, снова повела в счёте, но Ястремской в актив стоит занести то, что по ходу этой подачи она отыгралась со счета 0:40.
Этот перевес с брейком Юлия Гергес на опыте удержала. У Даяны и времени то особо не было на спасение, так что стартовая партия осталась именно за явной фавориткой матча. Но проигранный сет никак не повлиял на тактику Ястремской, что таки принесло свои плоды во второй партии. Гергес катастрофически перестала справляться с активным приёмом в исполнении украинской теннисистки и уже в начале этого отрезка матча упустила собственную подачу под ноль. В середине партии Даяна могла увеличить отрыв, но упустила 2 брейк-поинта. Под занавес сета у украинской теннисистки было 3 сет-болла на приёме, но и тут Гергес спаслась. А что же на подачах самой Ястремской? А борьбы на них в этом сете попросту не было, Даяна даже до счета "ровно" соперницу ни разу не подпустила. Так что, даже упущенные шансы на второй брейк никак не повлияли на судьбу сета - на победу в нем Даяна подала с первой же попытки.
Украинская теннисистка повела с брейком и в начале третьей партии. Но сил банально не хватило. Ну неоткуда пока взяться умению распределять силы на турнир, по ходу которого приходится сыграть 5 матчей за 5 дней. Даяна старалась и даже после того, как Гергес переломила ход сета, повела сама с брейком и вышла подавать на матч, Ястремская нашла в себе силы на обратный брейк. Но эмоции уже все были оставлены на корте, как в этом матче, так и в предыдущих встречах. Гергес тут же снова отличилась на приёме и этим брейком поставила точку в матче.
Даяне просто необходим был подобный матч для того, чтобы поверить в свои силы. По сути, она на равных боролась с представительницей топ-10 мирового рейтинга, а значит никакой жребий на Оькрытом Первенстве США ей просто не страшен.
Ну а Юлия Гергес дальше сыграет с победительницей мачта между Екатериной Макаровой и Магдаленой Рыбариковой.
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